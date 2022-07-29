Просвещенная Европа продолжает погружаться в кризис

В Пятой республике наступили не лучшие времена. Франция изнывает от страшной жары и засухи. На этом фоне местные власти приняли решение ввести строгие ограничения на расход воды. Каждый, кто проигнорирует предписание, будет жестоко наказан.



Во исполнение этого решения французские полицейские начали устраивать особые "экологические рейды", их задача следить, чтобы французы не смели поливать даже свои собственные приусадебные участки, передает телеканал "360".

Такие строгие ограничения действуют на территории 91 из 96 департаментов Пятой республики. Французские журналисты решили подключиться к "водной полиции" и вместе с правоохранителями проехались по окрестностям, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Подозрения у бдительных стражей порядка вызвала одна лужайка, которая выделялась слишком зеленым газоном. В итоге к владельцу сада нагрянули с проверкой, он во всем признался, однако на этот раз отделался предупреждением. Не поздоровилось и хозяину гольф-клуба, который не жалеет на свои поля воду. Французская полиция обещает штрафовать таких злостных нарушителей.