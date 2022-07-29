Свыше 3,3 млн результатов обследований посетителей "Здоровой Москвы" загружено в медмедкарты

Свыше 3,3 млн результатов обследований посетителей "Здоровой Москвы" загружено в медмедкарты
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Все работает в интеграции с единой цифровой платформой здравоохранения

Павильоны "Здоровая Москва", которые открыты в 46 парках и городских скверах, интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения. За все время ее работы в  сезоне провели свыше 3,3 млн разнообразных медицинских манипуляций, посетители сдали почти 900 тысяч анализов. Результаты осмотров, анализов и проведенных инструментальных исследований врачи и пациенты могут увидеть в электронной медицинской карте (ЭМК), указала глава центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Вся необходимая информация будет в доступе в любое время. Это и результаты исследований, и протоколы осмотров, и заключения медиков в электронных медицинских картах.

В павильонах можно пройти по предварительной записи диагностические чекапы с 11 мая. В случае выявления отклонений проведут дополнительное обследование на месте, либо выдадут направление к профильному специалисту.

В павильонах можно пройти больше десяти исследований – на диагностику сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и иных заболеваний. А те, кто перенес коронавирусную инфекцию, могут пройти допобследование – с учетом, что с момента выздровления должно пройти не менее шестидесяти дней.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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