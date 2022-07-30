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Домашние питомцы занимают особое место в жизни многих российских семей. Любящие животных хозяева могут часами рассказывать забавные истории о своих питомцах. Большой интерес у интернет-пользователей вызвал щенок, который, судя по всему, не единожды пытался сбежать из дома.
Как известно, пушистые малыши проявляет особую неусидчивость и интересуются всем происходящим в округе. Именно поэтому за щенками нужен глаз да глаз. Видимо, хозяева устали разыскивать маленького песика по окрестностям и смастерили хитроумную "противоугонную систему".
Песик явно любит проводить время во дворе и не прочь выскочить за пределы родного жилища через ограду. Его маленькое тельце с легкостью просачивается наружу, что серьезно беспокоило хозяев. Владельцы оригинально вышли из ситуации и прикрепили к спине щенка длинную ложку.
Теперь при любой попытке побега малыш лишь на половину вылезает за пределы участка, а дальше его тормозит ложка, прочно прикрепленная к маленькой спинке. Забавный видеоролик с неудавшимся побегом заставил интернет-пользователей от души хохотать.
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