Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса

Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Проводится расследование инцидента

Водитель корммерческого автобуса скончался в результате ЧП, произошедшего в Москве. Об этом стало известно сегодня, 31 июля.

По данным медиа, водителю зажало голову дверями пассажирского транспорта. Инцидент произошел у жилого дома. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия вызваны оперативные службы города. В настоящее время устанавлваются причины смерти, правоохранительные органы проводят расследование.


Источник: Дептранс ✓ Надежный источник
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