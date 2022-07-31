Следственные органы определят причины смерти водителя коммерческого автобуса

Проводится расследование инцидента

Водитель корммерческого автобуса скончался в результате ЧП, произошедшего в Москве. Об этом стало известно сегодня, 31 июля.

По данным медиа, водителю зажало голову дверями пассажирского транспорта. Инцидент произошел у жилого дома. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия вызваны оперативные службы города. В настоящее время устанавлваются причины смерти, правоохранительные органы проводят расследование.



