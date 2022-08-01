Пришлось вызывать полицию, чтобы избавиться от съемочной группы

Одна из жительниц микрорайона Островок в Долгопрудном пожаловалась на громкие съемки, которые затянулись до поздней ночи. В социальной сети "ВКонтакте" она отметила, что просила съемочкую группу прекратить шуметь, те пообещали закончить все через 15 минут, однако этого не сделали.

Женщина рассказала, что очень долго снимали как заводится машина. Все это сопровождалось громким ревом мотора и криками в рупор, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Отвратительное отношение к жильцам дома", – резюмировала она.

По словам жительницы, ей пришлось вызвать полицию, после чего съемочный процесс наконец приостановили.