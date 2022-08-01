Болезнь политика требует внимательного лечения медиками

Анатолий Чубайс, по данным СМИ, был госпитализирован в одну из больниц Сардинии после резкого ухудшения самочувствия на отдыхе. Политик перестал чувствовать конечности, при этом он сохранял способность говорить. Сейчас, по данным источников, его состояние улучшилось, у него был диагностирован синдром Гийена-Барре.

Патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Общественной службой новостей не верит, что за рубежом Чубайса могли отравить – симптомы достаточно специфичны. При этом он не исключил, что болезнь могла возникнуть после коронавирусной инфекции, которую перенес политик ранее.

Причин развития синдрома Гийена-Барре множество. Он возникает только после бактериальных или вирусных инфекций, других пусковых механизмом у него нет. И, несмотря на возраст, у Чубайса довольно высокие шансы на выздоровление, указал специалист.

Во многом эффект будет зависеть от квалифицированной медицинской помощи. Состояние при болезни требует нахождения в палате интенсивной терапии – пациентам в острой фазе необходима дыхательная поддержка, постоянный мониторинг сердечного ритма, артериального давления, состояния тазовых функций и подобное.

Эдигер отметил, что всех заболеваний Чубайса он не знает, но, как правило, при должном лечении пациенты поправляются.