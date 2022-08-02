Хакеры могут получить много информации о пользователях, взломав гаджеты

Бытовая техника, у которой есть доступ к домашней сети WiFi, может "сливать" данные о своих владельцах в интернет. Эксперт по кибербезопасности Андрей Слободчиков предупредил, что зачастую хакеры могут с легкостью взломать такие устройства, передает РИА "Новости".

Из-за недостаточной степени защищенности умные гаджеты могут шпионить за своим хозяином: записывать разговоры, делать скрытые фотографии, фиксировать время активности для потенциального ограбления, получать информацию о банковских картах. Ими могут оказаться чайники с дистанционным управлением или холодильник, который анализирует свежесть продуктов и отправляет информацию на телефон.

Чаще всего проблемы возникаут с дешевыми устройствами, производители которых не уделяют достаточного внимания их безопасности. Хакерам сложнее с электроникой, работающей через фирменные программы, но и их взламывают.

Избежать этого можно, необходимо соблюсти некоторые предосторожности, чтобы уменьшить вероятность взлома техники. Нужно защищать телефон от проникновения вирусов, использовать антивирусы и не скачивать приложения с непроверенных источников. Также можно сделать надежный пароль для выхода в интернет, чтобы злоумышленники не смогли проникнуть к устройству через домашнюю сеть.



