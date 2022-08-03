Бьет стекла авто и устраивает погромы в ТЦ: сумасшедшая дама кошмарит всю Лобню

Личность тяжелобольной уже установлена

Жители Лобни пожаловались на девушку, которая хулиганит по всему городу. В одном микрорайоне она пыталась справить малую нужду на улице, в другом разбила стекло в машине, а возле торгового центра начала вырывать из клумбы цветы.

Затем дама засветилась в еще одном супермаркете – устроила погром, разбросав вещи. И выпила бутылку воды из магазина, чтобы утолить жажду, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Местные все ждут, когда хулиганку задержат правоохранительные органы. Владелец авто с разбитым стеклом заявил, что делом занялся участковый. А личность сумасшедшей уже установили.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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