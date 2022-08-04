Болезнь нанесла по Байдену сокрушительный удар

Болезнь нанесла по Байдену сокрушительный удар
Фото: White House TV via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент остался без важного в его жизни человека

Состояние зараженного коронавирусом Джо Байдена оставляет желать лучшего. И хотя болезнь протекает у него в легкой форме, серьезный удар по его состоянию нанесла разлука с супругой, пишет CNN. 

За все 45 лет своего брака Байдены не привыкли расставаться дольше, чем на пару дней. В любых тяжелых ситуациях Джилл всегда поддерживает президента, который серьезно озабочен результатами опросов в США перед предстоящими выборами, нападок критиков, кризис на Украине. Однако из-за болезни он вынужден находиться в далеке от жены. 

Супруги не видели друг друга с 20 июля. Источники, близкие к паре, рассказали, что первая леди серьезно переживает из-за того, как ведет себя Байден при личной беседе. Она чувствует все, что сейчас переживает президент и видит, как он мужественно справляется с трудностями. 

Сейчас рейтинги Джо Байдена в США падают и ставят под вопрос его переизбрание в 2024 году на пост президента. Также продолжаются скандальные разбирательства с его сыном Хантером. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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