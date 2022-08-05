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Известный российсий блогер, журналист Михаил Шахназаров заявил, что первый президент России Борис Ельцин особым образом называл свою супругу Наину.
Михаил коснулся с недавнего заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сообщил, что Ельцин якобы предлагал ему любой пост в правительстве России в 1990-е годы – та в ответ громко прошлась по политику, заявив, что руководитель коммунистической партии, как остальные "политические неудачники", просто ностальгирует. И Зюганов оставался для Бориса "идейным врагом до конца жизни".
Шахназаров заявил, что Ельцин при жизни называл свою супругу "спецом по унитазам".
"И я не шучу. Он так говорил в одном интервью. "Она в политику не лезет – она по хозяйству", – высказался Шахназаров.
А недавно западные СМИ заявили, что перед выборами 1996 года Ельцин обращался за помощью к Клинтону, чтобы тот уговорил МВФ дать денег – чтобы одержать победу и справиться с задачей в глазах избирателей.
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