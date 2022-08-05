"Спец по унитазам": как Ельцин называл свою жену

"Спец по унитазам": как Ельцин называл свою жену
Борис Ельцин. Фото: Anton Kavashkin/www.globallookpress.com
Правда всплыла спустя тридцать лет

Известный российсий блогер, журналист Михаил Шахназаров заявил, что первый президент России Борис Ельцин особым образом называл свою супругу Наину.

Михаил коснулся с недавнего заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сообщил, что Ельцин якобы предлагал ему любой пост в правительстве России в 1990-е годы – та в ответ громко прошлась по политику, заявив, что руководитель коммунистической партии, как остальные "политические неудачники", просто ностальгирует. И Зюганов оставался для Бориса "идейным врагом до конца жизни".

Шахназаров заявил, что Ельцин при жизни называл свою супругу "спецом по унитазам".

"И я не шучу. Он так говорил в одном интервью. "Она в политику не лезет – она по хозяйству", – высказался Шахназаров.

А недавно западные СМИ заявили, что перед выборами 1996 года Ельцин обращался за помощью к Клинтону, чтобы тот уговорил МВФ дать денег – чтобы одержать победу и справиться с задачей в глазах избирателей.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кучма назвал следующие цели России после победы на Украине

Политик опасается использования Москвой ядерного оружия

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей