И разработать проект по рекультивации нарушенных земель

Московский областной суд вынес решение в отношении жителя Дмитрова: мужчина обязан возместить ущерб от незаконной добычи торфа суммой на 5 миллионов рублей, сообщили в областном министерстве экологии.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", мужчина начал незаконно добывать торф на двух участках сельхозназначения, складируя добытые ресурсы в водоохранной зоне реки Волгуши.

Прокуратура позднее обратилась с иском в суд о взыскании ущерба в обозначенной сумме. Однако суд вынес решение лишь о частичном удовлетворении требований в размере 200 тыс. рублей.

Прокуратура с Минэкологии решили обжаловать приговор в Мособлсуде, где вынесли решение о взыскании 5 млн с обязательством в отношении нарушителя о разработке проекта рекультивации нарушенных земель.