Россия оказывает активную поддержку педагогам

Несколько десятков преподавателей с освобожденных территорий прибыли в Московскую область для того, чтобы пройти обучающий семинар. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о преподавателях из Мелитополя, Херсона и Бердянска.



Подмосковные власти оказывают максимальную поддержку представителям важнейшей профессии.

Лучшие работники педагогического состава Московской области проведут лекции на различные темы для коллег с освобожденных территорий. В ходе общения гости смогут задать все интересующие их вопросы, добавляет "Радио 1".