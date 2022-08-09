Учителя с освобожденных территорий прибыли на обучение в Подмосковье

Россия оказывает активную поддержку педагогам

Несколько десятков преподавателей с освобожденных территорий прибыли в Московскую область для того, чтобы пройти обучающий семинар. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", речь идет о преподавателях из Мелитополя, Херсона и Бердянска.

Подмосковные власти оказывают максимальную поддержку представителям важнейшей профессии.

Лучшие работники педагогического состава Московской области проведут лекции на различные темы для коллег с освобожденных территорий. В ходе общения гости смогут задать все интересующие их вопросы, добавляет "Радио 1".

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области ✓ Надежный источник
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