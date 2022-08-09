У нерадивой заводчицы из Подмосковья забрали несколько десятков собак

Элитных песиков содержали в ужасных условиях

Громкий скандал разгорелся в подмосковном Талдоме. Там профессиональные зоозащитники вступили в борьбу с местной жительницей, которая занимается разведением шпицев и других модных собачек.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", несчастные животные содержались в одной комнате, где на полу среди испражнений валялся корм. Малыши обходились без лежанок и игрушек.

В итоге истинные ценители собачьих жизней забрали у жестокой хозяйки 39 собак. Большинству из них потребовалась медицинская помощь. Активисты надеются через суд лишить нерадивую владелицу прав на бедных песиков.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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