У нерадивой заводчицы из Подмосковья забрали несколько десятков собак
Элитных песиков содержали в ужасных условиях
Громкий скандал разгорелся в подмосковном Талдоме. Там профессиональные зоозащитники вступили в борьбу с местной жительницей, которая занимается разведением шпицев и других модных собачек.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", несчастные животные содержались в одной комнате, где на полу среди испражнений валялся корм. Малыши обходились без лежанок и игрушек.
В итоге истинные ценители собачьих жизней забрали у жестокой хозяйки 39 собак. Большинству из них потребовалась медицинская помощь. Активисты надеются через суд лишить нерадивую владелицу прав на бедных песиков.