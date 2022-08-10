Пушистый продемонстрировал свои навыки

Домашние любимцы постоянно устраивают что-нибудь эдакое и радуют своих хозяев. На этот раз настоящий фурор в интернет-пространстве произвел небольшой песик, который пустился в пляс вслед за любимым владельцем.



Судя по всему, хозяину захотелось движения, и он начал ритмично пританцовывать под мелодичную музыку. Четвероногий товарищ тут же подхватил развлечение своего хозяина и подключился к танцу.

Пушистый уселся на задние лапы и начал практически "по-человечески" плясать. У собачки явно нет проблем со слухом – движения четвероногого пушистика попадали в такт музыки и выглядели весьма пластичными. Хвостатый дергал под заводную мелодию головой, лапами и остальными частями тела.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого представления. Многие позавидовали хозяину, который живет со столь сообразительным и талантливым псом. Действительно, такой компаньон всегда поможет скрасить серые будни и готов поддержать любую инициативу дорого сердцу владельца.