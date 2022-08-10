В Подмосковье задержали браконьера с тушей косули

Разрешения на добычу у фигуранта не оказалось

Сотрудники Бронницкого охотхозяйства накануне ночью заметили подозрительное авто, на котором, предположительно, выслеживали животных, выходивших кормиться на поля.

После вызова Госохотнадзора и ГИБДД догадка подтвердилась. В ходе осмотра автомобиля в багажнике обнаружили тушу самки косули, которую бранконьеры застрелили. Разрешения на добычу у задержанного не было.

Известно, что задержанный ранее занимался браконьерством в Луховицах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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