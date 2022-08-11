В "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда

В "Кусково" приступили к очистке Большого Дворцового пруда
Aleksander Grishin/www.globallookpress.com
Водоем восстанавливают практически с нуля

Специалисты приступили к очистке Большого Дворцового пруда и экологической реабилитации его канала в парке "Кусково". Ожидается восстановление утраченного вида Вешняковской перспективы, которая вместе с каналом Большого Дворцового пруда продолжала основную композиционно-планировочную ось усадьбы Шереметевых.

"В настоящий момент между Большим Дворцовым прудом и каналом обустроена грунтовая перемычка. Этот водоем был не очень запущен, и в нем достаточно убрать мусор, небольшие иловые отложения и водоросли. Также приступили к устройству зон биоплато – это природный фильтр, в который высаживаются водные растения", – указал замглавы столичного Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Для уборки используют специальный многофункциональный земснаряд – судно технического флота, а также комплекс по обезвоживанию донных отложений.  

Канал когда-то переживал явно лучшие времена: до недавних пор он был загрязнен древесными отстаками с мусором. В ходе натурного обследования и предпроектного исторического анализа местности выяснилось, что водоем мельчает и иссыхает. К настоящему времени канал полностью осушили и очистили от мусора. Производится выемка донных отложений, формирование откосов и дноуглубление.

Далее выполнят гидроизоляционные работы, которые не позволят воде уйти в грунт, а также укрепят берега с песком и геоматами с гравием.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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