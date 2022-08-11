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Знаменитый математик-провидец Сидик Афган завоевал внимание всего мира благодаря своему необычному подходу к предсказанию будущего. Эрудит создал специальную формулу, которая позволяет просчитать грядущие события. По словам ясновидящего, нашу страну вскоре ждут весьма необычные перемены.
Так, провидец объявил, что в недалеком будущем Россия создаст новый мощный союз, который будет напоминать СССР, однако окажется более устойчивым и современным. При этом уже в будущем году Россию ждут серьезные трансформационные процессы, которые будут длиться несколько месяцев.
Еще одним любопытным предсказанием математика-пророка стало то, что основной соперник Российской Федерации на международной арене – Соединенные Штаты Америки – изменит свою политику и всеми силами будет стремиться установить дружеские отношения с нашей страной.
Стоит отметить, что многие предсказания эрудита уже сбылись. Судя по всему, международную арену ждут серьезные перемены.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно