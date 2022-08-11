Жители США поражены внезапной мягкостью суда

Широкий резонанс получило судебное решение по делу трехлетней давности. В США оправдали украинского мигранта, устроившего автокатастрофу, в которой погибли несколько человек. Такое решение суда привело в ярость простых американцев.



Известно, что уроженец Незалежной устроил трагическое происшествие в 2019-м году. Молодой человек был в состоянии наркотического опьянения и врезался в колонну байкеров. В ходе ДТП семь человек погибли. Несмотря на пристальное внимание общественности к инциденту, суд присяжных решил оправдать мужчину.

Однако американские обыватели не готовы столь милосердно относиться к украинцу, из-за которого погибли их сограждане. Многие усмотрели в вердикте суда политическую подоплеку. Мол, сегодня, чтобы не сотворил гость с Украины, наказывать его нельзя.

"Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него", – написал один из комментаторов.

Другие отметили, что коренным жителям Америки зачастую приходится нести суровое наказание за значительно более мелкие проступки. Некоторые и вовсе считают, что присяжные сами были "под наркотиками", раз решили оправдать устроившего ДТП украинца.