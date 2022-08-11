Подмосковный силач сдвинул поезд весом 120 тонн

Россиянин-супермен установил новый рекорд

Житель подмосковных Люберец Руслан Пустовой пользуется особым уважением своих сограждан. 42-летний россиянин обладает невероятной силой и способен перемещать сверхтяжелые объекты. Благодаря своим уникальным способностям мужчина стал мировым рекордсменом.

На этот раз Руслану удалось сдвинуть с места целый поезд. Вес этой ноши составлял 120 тонн. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего за 36 секунд состав передвинули почти на 9 метров.

При этом сам силач подчеркивает, что человеческие способности ничем не ограничены, и рассчитывает в будущем добиться еще более выдающихся результатов.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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