В Подмосковье устроили голый забег ради пиара

Местные жители не оценили креативный подход

Жители подмосковного Подольска поделились своим негодованием из-за пиар-акции, которая была устроена на улицах этого города. Так, один из магазинов решил привлечь для продвижения своей продукции обнаженных людей.

Трое молодых парней и две дамы полностью оголились и прикрывали кусками тканей лишь самые пикантные места. В таком виде они пробежались по Подольску. Впрочем, нарушение порядка привлекло внимание правоохранителей, за что хулиганов забрали в отдел.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", шумиха была поднята ради повышения продаж нового магазина верхней одежды. Светит ли креативным предпринимателям штраф за столь агрессивную рекламу, пока неизвестно.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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