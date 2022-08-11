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Жители подмосковного Подольска поделились своим негодованием из-за пиар-акции, которая была устроена на улицах этого города. Так, один из магазинов решил привлечь для продвижения своей продукции обнаженных людей.
Трое молодых парней и две дамы полностью оголились и прикрывали кусками тканей лишь самые пикантные места. В таком виде они пробежались по Подольску. Впрочем, нарушение порядка привлекло внимание правоохранителей, за что хулиганов забрали в отдел.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", шумиха была поднята ради повышения продаж нового магазина верхней одежды. Светит ли креативным предпринимателям штраф за столь агрессивную рекламу, пока неизвестно.
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