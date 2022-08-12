Малыш оказался бесстрашным зверем

Домашние питомцы постоянно радуют своих хозяев и окружающих необычными выходками. Стоит отметить, что зачастую пушистые любимцы проявляют невероятное бесстрашие и готовность к самым настоящим подвигам. Так, ради того чтобы заполучить заветную игрушку, маленькому серому котенку удалось приручить целого огромного питбуля.



Впрочем, оба хвостатых живут в одной семье, так что, возможно, уже успели проникнуться друг к другу родственными чувствами. Как бы там ни было, мощный, грозный пес постарался вести себя сдержанно и не стал показывать мелкому хулигану его место.

А серый котенок явно сильно осмелел. Он решил выбрать в качестве игрушки хвост старшего товарища. Нервные дерганья этой части тела питбуля привели котика в восторг. Такая активная игрушка явно заменила котенку вожделенную вечно убегающую мышку.

В конце концов, котик настолько осмелел, что вцепился острыми коготками в хвост пса и принялся самозабвенно играть частью тела своего старшего товарища. Такая непосредственность и смелость восхитили интернет-пользователей, которые удивились тому, с какой легкостью маленький котик приручил огромного пса.