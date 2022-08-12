На место ЧП вызвали скорую

В Балашихе произошел не самый рядовой дорожный инцидент: две дамы, катающие в городе детей верхом на лошадях, медленно гарцевали через двор. И одна лошадь вдруг принялась лягать и кусать маму с ребенком на руках, которые стояли рядом.

Женщине, попавшей под лошадь, пришлось вызвать скорую помощь. Пострадавшая, правда, отделалась испугом и ушибами. Наездницы скрылись со двора на лошадях задолго до появления медиков, хотя на камеры очевидцы все сняли, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А телеканал МИР24 сообщает, что десять пассажиров автобуса пострадали в результате инцидента с грузовиком в республике Коми.