Жительница Балашихи попала под обезумевшую лошадь

На место ЧП вызвали скорую

В Балашихе произошел не самый рядовой дорожный инцидент: две дамы, катающие в городе детей верхом на лошадях, медленно гарцевали через двор. И одна лошадь вдруг принялась лягать и кусать маму с ребенком на руках, которые стояли рядом.

Женщине, попавшей под лошадь, пришлось вызвать скорую помощь. Пострадавшая, правда, отделалась испугом и ушибами. Наездницы скрылись со двора на лошадях задолго до появления медиков, хотя на камеры очевидцы все сняли, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А телеканал МИР24 сообщает, что десять пассажиров автобуса пострадали в результате инцидента с грузовиком в республике Коми.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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