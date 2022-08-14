Хвостатый явно хотел освежиться

Домашние животные постоянно радуют своих хозяев и окружающих необычными выходками. При этом питомцы частенько испытывают человеческие трудности – например, изнывают от жары в летнюю пору. Однако непосредственность и отсутствие предрассудков помогают хвостатым более эффективно справляться с удовлетворением собственных потребностей. Так, настоящий фурор в Сети произвел пес, который устроил джакузи прямо в бочке.



Ушастый явно перегрелся на солнышке и решил поправить здоровье в прохладной водичке. Пес обнаружил большую бочку и нырнул туда прямо с головой. При этом собакен оказался из тех, кто берет от жизни все. Хвостатый не просто окунулся в бочку, а устроил полноценные банные процедуры. Он несколько раз нырял с головой, переворачивался в емкости – качественно охладил все части мохнатого тела.

После завершения банных процедур довольный песик резво выскочил из бочки и отправился по своим собачьим делам. Освежающая процедура явно благотворно повлияла на зверя, по морде которого видно, что его настроение резко улучшилось. Стоит отметить, что в период летнего зноя многие люди позавидовали собаке, которая с такой непосредственностью решила проблему перегрева.