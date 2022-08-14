Некоторым тяжелее других дается утро после вечеринки

Каждый россиянин хотя бы раз в жизни сталкивался с таким неприятным синдромом, как похмелье. Известно, что за веселый вечер частенько приходится расплачиваться головной болью, жаждой и неприятной ломотой во всем теле. С такими проблемами сталкиваются жители всех стран. Однако, как показало исследование, некоторым людям значительно тяжелее оторвать голову от подушки после шумной вечеринки.

Соответствующий опрос провели эксперты немецкой компании Statista Global Consumer Survey. Оказалось, что больше всего похмелью подвержены жители Великобритании. Впрочем, исследование нельзя назвать всеобъемлющим. Экспертам удалось опросить жителей только восьми стран: французов, немцев, американцев, британцев, австралийцев, канадцев, мексиканцев и китайцев.

В итоге выяснилось, что каждый пятый житель Великобритании после употребления спиртных напитков мается тяжелым похмельем. При этом среди французов этим может "похвастаться" только каждый 10-й опрошенный.

Специалисты отметили, что причина может крыться в том, что британцы пьют менее качественный алкоголь и частенько злоупотребляют горячительными напитками. Те же французы предпочитают элитные напитки и редко перебирают с алкоголем.