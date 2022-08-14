"Спящий пророк" из США сделал жуткое предсказание для россиян

"Спящий пророк" из США сделал жуткое предсказание для россиян
Фото: www.unsplash.com
Испытания не собираются заканчиваться

Знаменитого американского ясновидящего Эдгара Кейси назвали "спящим пророком", так как он предвидел будущие события во время сна. В свое время эксперт-медиум предсказал развал Советского Союза, убийство американского главнокомандующего Джона Кеннеди, а также афганский конфликт. Согласно оставленному провидцем материалу, в ближайшее время человечество также не ждет ничего хорошего.

Кейси предсказывал, что планету ожидает страшный геологический катаклизм. Из-за небывалых изменений полюса поменяют свое положение. Более того, тропики ждет череда извержений вулканов, а западная часть Америки и вовсе расколется надвое.

Российскую Федерацию также ждут серьезные геологические изменения. По прогнозу специалиста по тонким материям, Санкт-Петербург уйдет под воду. Такая же участь ждет большую часть Великобритании и прибалтийские страны.

Медиум предсказывал, что такие серьезные перемены приведут к переделу мира, который по-новому распределит силы на международной арене.

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