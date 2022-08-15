Отважный пес спас золотую рыбку из пасти кровожадного кота – видео

Отважный пес спас золотую рыбку из пасти кровожадного кота – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатый пришел на помощь младшим товарищам

Обычно, если человек решает завести домашнее животное, со временем у братьев наших меньших появляются друзья. Хвостатым и усатым вместе веселее, а отличное настроение зверинца создает самую благотворную атмосферу в семье. Впрочем, порой в одном доме живут разные звенья пищевой цепочки. Например, появление рыбок в квартире, где уже обосновался кот, может привести к катастрофе.

Именно такой трагедией могло завершиться посягательство крупного рыже-белого котика на младших сожителей, если бы не старший усатый товарищ. Собакен вовремя отреагировал на сложную ситуацию и восстановил справедливость.

Так, две золотые рыбки не подозревали об опасности, которая подстерегает их от соседа и резвились в большой емкости, наполненной водой. Однако такая активность рыбешек привлекала внимание котика. Лишенный предрассудков хвостатый решил, что обед из соседей – вполне допустимое завершение вечера.

Котейка выловил лапой одну рыбку, распластал ее на полу и уже готовился к кровавой расправе, однако во время был остановлен. На счастье рыбки, в дело вмешался пес, который быстро отреагировал на ситуацию, отогнал кота, аккуратно взял рыбку в зубы и вернул ее в родную водную стихию, где страдалица быстро пришла в себя. Такой смелый и добрый поступок песика заставил интернет-пользователей прослезиться от умиления.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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