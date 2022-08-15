Москвичи могут задать вопросы о программе "Миллион призов" чат-боту

Робот в Telegram предоставит всю нужную информацию по поводу участия в акции

Участие в программе "Миллион призов" примут жители Москвы, которые проголосуют в онлайн-формате на выборах мундепов в период с 9 по 11 сентября.

Задать вопрос об акции #ВыбираемВместе2022 "Миллион призов" можно чат-боту в Telegram, которые подскажет все условия и предоставит информацию о партнерах и призах, которые разыгрываются в программе.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку Start. Затем предоставить разрешение на получение мобильного номера, привязанного к аккаунту в соцсетях – он необходим для отправки важных сообщений. Затем можно задавать боту все необходимые вопросы.

В акции разыгрывают сто авто, а также баллы, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы "Миллион призов" – это магазины одежды и обуви, детских товаров и товаров для дома. Свой выигрыш также можно потратить на кафе или ресторан, а также пополнить карту "Тройка".



