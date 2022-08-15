В парках Москвы пройдет День физкультурника

В парках Москвы пройдет День физкультурника
Фото: АГН Москва
Желающих приглашают посмотреть на мастер-классы и послушать лекции о здоровом образе жизни

День физкультурника в этом году отмечается 13 августа. Посетителей парков культуры и отдыха, которые подведомственны Департаменту культуры Москвы, порадуют открытыми тренировками по капоэйре, баскетболу, забегами и лекциями о здоровом образе жизни. Поучаствовать смогут все желающие,

К примеру, в саду "Эрмитаж" проведут две тренировки -  функциональное кардио с уклоном на боевые единоборства и танцы, которые помогут подтянуть мышцы, развить пластичность и координацию.

А на баскетбольной площадке парка "Горка" 13 августа проведут мастер-класс по баскетболу для новичков, которым покажут игровые упражнения с разминкой. Желающие сыграют в формате "три на три".

У прудов "Радуга" проведут эстафеты с подвижными и спортивными играми, а также конкурсами. Организаторы  расскажут всем желающим о важности формирования полезных привычек, здоровом образе жизни и видах активности, которыми необходимо разнообразить свои будни.

Сад имени Баумана приглашает желающих присоединиться к фитнесу с профессиональным инструктором, который расскажет, как правильно разминать мышцы, прокачивать руки, грудь, спину, пресс и ноги. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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