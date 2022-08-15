Москвичам озвучили три варианта погоды на этой неделе

Ночи будут прохладными, а дни - нетепично жаркими

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что на эту неделю погода в Москве будет необычно жаркой, хотя ночи обещают принести прохладу. По его словам, существует три варианта развития погодных событий с 15 по 21 августа.

Первый подразумевает отсутствие осадков. Дни останутся жаркими, а ночи свежими – это может продлиться до 22 числа. Второй вариант подразумевает, что такая погода будет до конца августа, но это, по его словам, маловероятно, сообщает "Радио 1". 

"И третий – до середины следующей недели. Это самый маловероятный вариант", – рассказал он.

Шувалов указал, что утром, как правило, температура воздуха будет в районе 10-15 градусов, а к середине дня он будет прогреваться до примерно 30. Дождей в ближайшее время не ожидается. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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