Доверчивые жертвы даже не догадываются, что их выигрыш – всего лишь обман

"В честь 25-летия "Русского лото" на ваш e-mail зарегистрирован подарочный билет. Номер билета ...", – такое письмо пришло на электронную почту нашему корреспонденту. В нем предлагалось активировать "выигрыш", перейдя по ссылке. Выглядело это весьма соблазнительно, и рука даже непроизвольно потянулась "кликнуть" призывно мерцающий баннер на экране. Но разум возобладал.

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а для того, чтобы сорвать куш в лотерею, необходимо, как минимум, купить билет. По-другому это не работает. И за подобными письмами с обещаниями легких денег от бренда "Столото", всегда стоят мошенники. Разбираемся, как не попасться на их крючок.

Письмо счастья от фейкового "Русского лото"

Получив такое послание, мы решили разобраться, кто это рассылает, с какой целью и как защитить себя от мошенников, которые прикрываются популярным брендом, распространяющим билеты государственных лотерей.

По словам экспертов "Столото", сетевые аферисты работают по стандартным схемам. В пресс-службе компании уже накопилась целая подборка скриншотов мошеннических писем, присланных бдительными гражданами, обеспокоенными ростом активности мошенников, которые выдают себя за представителей гослотерей. Чтобы поймать доверчивого пользователя на крючок, они отправляют сообщение, в котором обещают "небо в алмазах". Письма от мошенников могут прийти как на электронную почту, так и в мессенджер или на номер телефона в виде СМС. Из этих посланий человек узнает, что выиграл крупный приз, например, огромную сумму денег, автомобиль или загородный дом, и все что нужно сделать – просто кликнуть по ссылке.

В большинстве случаев сообщения от мошенников начинаются со стандартного приветствия "Уважаемый (ая) …! СТОЛОТО дарит вам бесплатный билет в честь праздника …". Также эти письма могут содержать уведомление о "специальном розыгрыше юбилейной серии билетов" с бесплатным участием. Арсенал формулировок аферистов достаточно разнообразен. Потенциальным жертвам иногда приходят сообщения даже на иностранных языках с иностранных сайтов, предлагающих получить "подарочный билет" и зовущие на страницу фейкового розыгрыша. Главная цель мошенников – надавить на слабое место человека, чтобы ему было сложно отказаться от соблазна, и он сделал заветный клик.

Перейдя по ссылке, жертва мошенничества оказывается на подставном сайте, допустим, всенародно любимого "Русского лото", где узнает о "выигрыше". Однако просто так получить приз нельзя, сначала необходимо заплатить – налог, комиссию, пошлину – называться такой взнос может как угодно. Обычно сумму требуют небольшую, рассчитывая, что ради крупного лотерейного выигрыша человеку не жалко будет расстаться с парой сотен рублей. Чтобы "далеко не ходить", оплатить ее предлагают прямо на сайте с помощью стандартной платежной формы. Она выглядит настолько убедительно, что у попавшей на удочку обманщиков жертвы, даже мысли не возникает, что в данном случае выигрыш в лотерею "Русское лото" – всего лишь обман.

Получив обманным путем деньги с доверчивого участника лотерей, "организаторы" розыгрыша либо испаряются навсегда, либо просят перечислить им еще деньги под видом оформления приза. Если человек продолжает "вестись", то процесс вымогательства затягивается.

Мошенники часто выбирают именно "Русское лото" в качестве прикрытия, так как это самая популярная российская лотерея. Ее первый тираж состоялся 16 октября 1994 года. С тех пор на протяжении почти трех десятков лет каждое воскресное утро для многих жителей страны начинается с трансляции лотерейных розыгрышей. А сообщения о победителях с крупными выигрышами широко расходятся в прессе: например, крупнейший выигрыш в истории российских лотерей – 1 млрд рублей – был выигран именно в "Русском лото". Иными словами, "Русское лото" знает буквально каждый, поэтому сообщения от имени этой лотереи изначально вызывают доверие.

Как проверить на подлинность уведомление о выигрыше

Если вы получили сообщение о выигрыше, но не покупали лотерейных билетов, здесь все просто: вас обманывают. Нельзя выиграть в лотерею, в которой вы не участвовали. Однако если вы купили билет, например, одной из лотерей "Столото", и получили письмо или СМС с информацией о выигрыше, но сомневаетесь в его подлинности, то лучше перепроверить информацию. Для этого:

Проверьте адрес отправителя. СМС с уведомлением о выигрыше приходят с адреса Stoloto, а подлинные электронные письма от "Столото" приходят с адреса, заканчивающегося на @stoloto.ru. Обратите внимание, что мошенники могут использовать похожие названия, изменив один или несколько символов. Например: Stolotto, stolloto и т.п.

Если адрес выглядит подлинно, но сомнения остаются, зайдите на официальный сайт "Столото". Только не делайте это по ссылке из письма: адрес stoloto.ru лучше набрать вручную.

Чтобы проверить наличие выигрыша, зайдите в раздел "Проверка билетов", выберите название лотереи, номер тиража и номер билета. Нажмите кнопку "Проверить".

Если вы купили билет на сайте или в приложении "Столото", или при покупке билета указали номер телефона, просто зайдите в личный кабинет "Столото" по номеру телефона – наличие выигрышных билетов легко проверить в разделе "Мои билеты".

"Столото" – разоблачение обмана

Киберпреступники изобретательны и находчивы, поэтому постоянно придумывают новые схемы обмана. Но обезопасить себя не так уж сложно. Главное – не совершать необдуманных действий, а также помнить о здравом смысле и правилах безопасности. Например, прежде чем поверить письму "счастья" от "Русского лото" или другого известного лотерейного бренда, задайте себе несколько вопросов:

Приобретали ли вы лотерейные билеты?

Знаком ли вам адрес отправителя?

Откуда у организации, приславшей вам электронное письмо или СМС, ваши контактные данные?

Если вы затрудняетесь ответить на эти вопросы, значит полученное письмо стоит проигнорировать, а лучше – удалить. Если же вы время от времени участвуете в лотереях, не будет лишним узнать побольше о том, как они устроены, чтобы в случае необходимости вы всегда могли отличить их от подделки. Ниже мы рассмотрели типичные приемы, которые используют лотерейные мошенники, прикрывающиеся в том числе и именем бренда "Столото".

Как обманывают мошенники Как защититься Фишинговые email-рассылки и СМС Мошенники часто рассылают сообщения, замаскированные под письма от настоящих лотерейных брендов. Как правило, такие сообщения содержат вредоносные ссылки. При переходе по такой ссылке вы можете потерять свои деньги или личные данные, которыми могут воспользоваться преступники. Обращайте внимание на адрес отправителя – он может отличаться от подлинного всего несколькими символами. И ни в коем случае не переходите по ссылкам из сомнительных писем. Участники лотерей, зарегистрированные в личном кабинете "Столото", могут получать маркетинговые рассылки, а также уведомления о покупке электронных билетов. При этом все сообщения от настоящих лотерей "Столото" приходят с официальных номеров и адресов "Столото": СМС– Stoloto, письма – с домена @stoloto.ru. Комиссия за выплату выигрыша Один из излюбленных приемов мошенников – предложение заплатить за выплату крупного выигрыша. Как правило, предлагают оплатить налог на выигрыш, комиссию за его перевод на банковский счет, или просят внести плату за оформление документов. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из таких писем и не оставляйте данные банковских карт, иначе рискуете потерять свои деньги. "Столото" никогда не просит участников лотерей переводить деньги за выплату выигрыша. Даже подоходный налог с денежных призов, превышающих 15 тысяч рублей, "Столото" перечисляет за победителей в бюджет самостоятельно. Обязанность заплатить налог с более мелких выигрышей (от 4 до 15 тысяч рублей) лежит на получателях выигрышей. Если в течение года вы выиграли меньше 4 тысяч рублей, налог с этой суммы платить вовсе не нужно. И помните: выиграть в лотерее можно только в том случае, если вы купили лотерейный билет. Бесплатные лотерейные билеты Нередко мошенники в своих письмах "дарят" лотерейные билеты или предлагают купить их с огромной скидкой, соблазняя потенциальных жертв дешевой возможностью выиграть огромную сумму. При переходе по ссылке из такого письма вы, скорее всего, попадете на фишинговый сайт, с помощью которого преступники попытаются украсть ваши платежные данные. "Столото" никогда не предлагает бесплатные билеты государственных лотерей. Бесплатных лотерей не существует в принципе. Чтобы обезопасить себя от мошенников, покупайте билеты только в надежных местах: например, на официальном сайте или в приложении "Столото", а также в официальных точках продаж лотерейного бренда. Гарантированный выигрыш Известны случаи, когда мошенники предлагали доверчивым людям купить информацию, которая поможет гарантированно выиграть в лотерею. Никаких секретов победы в лотерею не существует. Предугадать результат лотерейного розыгрыша невозможно: в лотереях все решает случай, поэтому никто не знает, какая комбинация чисел окажется выигрышной в следующем тираже. Не поддавайтесь обману, даже если очень хочется выиграть очередной джекпот в 500 миллионов. Новая суперлотерея Нередко мошенники предлагают принять участие в какой-нибудь новой лотерее, которая якобы сулит дополнительные возможности выиграть. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и предоставить конфиденциальные данные: например, полные платежные данные своей банковской карты. Покупайте билеты только на официальных сайтах распространителей гослотерей или в официальных точках продаж. Покупая билеты на сомнительных сайтах или в неофициальных приложениях, вы гарантированно отдаете свои деньги мошенникам. В России запрещены частные лотереи, и все легальные лотерейные розыгрыши организованы государством, поэтому появление любой новой лотереи сегодня легко проверить. Информацию о самых популярных российских лотереях всегда можно найти на сайте крупнейшего распространителя гослотерей – stoloto.ru Там же можно купить билет и получить выигрыш. Обратите внимание, что при регистрации на сайте "Столото" достаточно указать номер телефона и адрес электронной почты. Никаких иных данных указывать не надо. Однако если вам повезет, и выигрыш превысит 15 000 рублей, то для его получения необходимо заполнить анкету и пройти предусмотренную законом идентификацию в одной из точек продаж "Столото".

Кто борется с лотерейными мошенниками?

Попав на удочку сетевых обманщиков, люди нередко начинают разочаровываться в лотерейных розыгрышах и писать в интернете гневные сообщения, будто бы "Столото" – "жулики и кидалово", а "Русское лото" – "лохотрон". В реальности же от действий аферистов страдают не только обманутые участники, а также операторы и распространители лотерей, но и их организатор в лице государства.

Ведь сегодня в России не существует частных лотерей: с 2014 года право на организацию розыгрышей есть только у органов исполнительной власти – Министерства финансов и Министерства спорта. И если для обычных людей общение с мошенниками чревато потерей денег, то для государства и компаний, которые были выбраны для проведения легальных всероссийских лотерей, действия авторов "писем счастья" несут серьезные репутационные угрозы и могут снизить доверие к лотереям.

Именно поэтому "Столото" как крупнейший распространитель гослотерей уделяет большое внимание борьбе с лотерейными мошенниками. Так, только за первое полугодие 2022 года "Столото" при поддержке специалистов по кибербезопасности из компании Group-IB обнаружили и заблокировали более 18 000 ресурсов, которые вели свою преступную деятельность, прикрываясь известным лотерейным брендом.

Особенной активностью за первые шесть месяцев текущего года отличились мошенники в соцсетях и мессенджерах – если с января по март там было обнаружено всего 377 фейковых сообщений, аккаунтов и групп, то во втором квартале их количество выросло в 21 раз и уже превысило 8 000. Кроме того, были обнаружены и заблокированы 64 липовых приложения, выдававших себя за официальное приложение "Столото". Это в 2,5 раза превышает количество таких приложений, обнаруженных в первом полугодии прошлого года. Одним словом, мошенники под видом гослотерей не дремлют.

Правила цифровой гигиены

Как мы уже говорили, чтобы свести риск столкновения с мошенниками к минимуму, приобретайте лотерейные билеты только на официальном сайте и в мобильном приложении "Столото" или в официальных точках продаж. Не попасться в лапы мошенников также поможет соблюдение универсальных правил цифровой безопасности:

Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС с обещаниями легких денег. Если вам обещают бесплатные лотерейные билеты, выигрыш в лотерею, в которой вы не участвовали, или наследство от неизвестного родственника из далекой страны, значит вас пытаются обмануть.

Не покупайте лотерейные билеты и не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах. Добавьте сайт stoloto.ru в закладки браузера, чтобы минимизировать риск попадания на "двойников". Вы всегда сможете сравнить имя домена.

Установите надежный антивирус и не пренебрегайте информационными предупреждениями браузеров о посещении опасных (фишинговых) сайтов. Это может быть очень опасно.

Никому не сообщайте конфиденциальные коды из СМС. Не раскрывайте логины и пароли от банковских сервисов и иных приложений.

Никогда не устанавливайте на свой телефон или компьютер программы по указанию третьих лиц и из неизвестных источников. Они могут быть использованы для получения удаленного доступа к вашим устройствам.

Сохраняйте спокойствие и благоразумие. Мошенники всегда стремятся застать нас врасплох и провоцируют на необдуманные действия. Если сомневаетесь – просто сделайте паузу и ничего не предпринимайте, подумайте о ситуации с холодной головой.