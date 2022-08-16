Почему нужно постоянно остерегаться голубей

Почему нужно постоянно остерегаться голубей
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Клещи и блохи - самое безопасное, что переносят в себе эти заразные птицы

Голуби не так часто садятся на людей – однако даже их присутствие рядом может привести к заражению вирусами в виде неврологических заболеваний. "Летучие крысы", к тому же, полны клещей и блох. Поэтому речь идет о крайне заразном животном, которое может заразить даже при взлете, указал кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Людям – и тем гражданам, которые испытывают нездоровую любовь к голубям в виде маниакального стремления покормить этих крайне нечистоплотных птиц или, что еще более сомнительно, подержать их на руках –нужно знать, что бактерии у голубей содержатся по всему телу, включая лапы и оперение с клювом. На дизентерии дело не заканчивается.

"Совершенно не значит, что все голуби инфицированы, отнюдь нет. В основном не инфицированы, но инфицированных все же много. Поэтому ни голубей, ни диких птиц лучше руками не трогать", – предупреждает специалист.

По этой причине, отмечает медик, тесный контакт с голубем запрещается. Сторонитесь стаи, особенно на ее взлете – с перьев летит огромное количество блох и клещей. Лучше отойдите в сторону. Иначе подхватите орнитоз.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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