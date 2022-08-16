Партнерами программы "Миллион призов" впервые стали музеи и театры

Партнерами программы "Миллион призов" впервые стали музеи и театры
Фото: АГН Москва
Организаторы нашли повод поддержать культурные учреждения города

Участники программы "Миллион призов", которым повезло выиграть бонусную сумму, смогут обменять от 3000 до 10000 баллов у партнеров, которые участвуют в программе. Один балл равен одному рублю.

"Проведение программы "Миллион призов" важно как для горожан, которые могут выиграть сертификаты на разные суммы, так и для бизнеса, который может найти новую аудиторию для своих товаров и услуг", – рассказал  замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Как потратить баллы – решает только победитель. Можно купить одежду с обувью, можно приобрести товары для школьников, побаловать близких сувенирами или просто купить продуктов домой. А еще можно оплатить ими поход в парк развлечений, билет в музей или ужин в ресторане.

Музеи с театрами стали партнерами акции впервые с ее проведения. Жители Москвы могут обменять баллы на сертификаты и билеты на посещение культурных мероприятий. Акция – дополнительная поддержка для развития культурных учреждений Москвы.

В Московской торгово-промышленной палате указали, что список партнеров программы можно еще пополнять. Желающие могут подать заявку.

Участвовать в акции "Миллион призов" смогут избиратели, которые проголосуют на выборах мундепов. Они пройдут в Москве в период с 9 по 11 сентября.

Источник: Московская торгово-промышленная палата ✓ Надежный источник
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