Позавидовавший Путину Джонсон показал "грудные мышцы" на пляже в Греции

Позавидовавший Путину Джонсон показал "грудные мышцы" на пляже в Греции
Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политику пока не удалось избавиться от лишних килограммов

Согласившийся уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привлек к себе пристальное внимание общественности после отдыха на море. Известный государственный деятель оголился в общественном месте и продемонстрировал всем свои "грудные мышцы". Особый резонанс ситуация получила из-за того, что недавно политик призывал к этому лидеров "Большой семерки".

Неутомимые папарацци подловили Бориса Джонсона в момент, когда он релаксировал на одном из отдаленных пляжей Греции. Пикантные кадры опубликовал британский таблоид The Sun.

При этом очевидцы, которые получили прекрасную возможность полюбоваться торсом уходящего в отставку премьер-министра, очень удивились, что он добрался до столь непопулярного у туристов греческого пляжа. Вероятно, Джонсон хотел спрятаться от любопытных глаз, однако это ему не удалось. Вышло так, что все желающие могут рассмотреть грудные мышцы государственного деятеля на страницах журнала.

Напомним, на саммите "Большой семерки" британец поделился с другими лидерами своими впечатлениями от легендарной фотографии российского президента Владимира Путина без рубашки на лошади. Судя по всему, кадры вызвали огромный эмоциональный отклик у Бориса, который предложил всем продемонстрировать публике "грудные мышцы", чтобы доказать, что они якобы "круче Путина".

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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