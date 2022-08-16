Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Знаменитый афонский старец Ефрем Филофейский покинул нашу бренную землю несколько лет назад. За свою жизнь ясновидящий сделал много пророчеств, которые уже успели сбыться. В свое время отшельник обрушился с резкой критикой на киевский Майдан и отправился странствовать по свету. При этом его предсказания, касающиеся ситуации в Незалежной, заставляют содрогнуться.
Старец проклял новую киевскую власть и объявил, что теперь украинское государство ждут "могильные кресты до горизонта". Именно такое зловещее предзнаменование пришло ему в одном из откровений. Также Ефрем видел, во что превратятся крупнейшие украинские города Киев и Львов. В его ведении они стали "стеклянной землей".
По словам ясновидящего, в какой-то момент кровожадные нелюди пытаются прорваться в Тавриду (Крым), где начнут уничтожать мирных людей и сжигать их дома. Тогда Россия пустит в дело "свое главное оружие" и прекратит бесчинства кровожадных преступников.
Многие предсказания ясновидящего уже сбылись. Судя по всему, старец еще несколько лет назад предвидел, что злодеяния киевского режима будут только нарастать. К счастью, он также предсказал, что победа в этом страшном конфликте должна остаться за Россией.
В противном случае полной победы не достигнуть, указал сенатор
Западные страны могут допустить роковую ошибку, которая приведет к печальным последствиям