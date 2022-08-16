"Могильные кресты до горизонта": что афонский старец предрек России и Украине

"Могильные кресты до горизонта": что афонский старец предрек России и Украине
Фото: www.unsplash.com
Медиум ясно видел будущие испытания

Знаменитый афонский старец Ефрем Филофейский покинул нашу бренную землю несколько лет назад. За свою жизнь ясновидящий сделал много пророчеств, которые уже успели сбыться. В свое время отшельник обрушился с резкой критикой на киевский Майдан и отправился странствовать по свету. При этом его предсказания, касающиеся ситуации в Незалежной, заставляют содрогнуться.

Старец проклял новую киевскую власть и объявил, что теперь украинское государство ждут "могильные кресты до горизонта". Именно такое зловещее предзнаменование пришло ему в одном из откровений. Также Ефрем видел, во что превратятся крупнейшие украинские города Киев и Львов. В его ведении они стали "стеклянной землей".

По словам ясновидящего, в какой-то момент кровожадные нелюди пытаются прорваться в Тавриду (Крым), где начнут уничтожать мирных людей и сжигать их дома. Тогда Россия пустит в дело "свое главное оружие" и прекратит бесчинства кровожадных преступников.

Многие предсказания ясновидящего уже сбылись. Судя по всему, старец еще несколько лет назад предвидел, что злодеяния киевского режима будут только нарастать. К счастью, он также предсказал, что победа в этом страшном конфликте должна остаться за Россией.

Источник: Сиб.фм ✓ Надежный источник
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