Предприятие разместят в Дубне

На фоне беспрецедентного санкционного давления наша страна оперативно развивает сферу импортозамещения – во всех отраслях экономики рынок старается переориентироваться на внутренние продукты. Так, стало известно, что в ближайшем времени в подмосковной Дубне появится завод по розливу медикаментов в ампулы, флаконы и шприцы.



Организация займется выпуском лекарств для стабилизации давления, терапии артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и других серьезных заболеваний. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", существенная часть медикаментов будет выпускаться в качестве аналогов зарубежных лекарств.

Появление нового завода поможет повысить безопасность наших граждан в сфере здравоохранения и обеспечить их всем необходимым для комфортной жизни.