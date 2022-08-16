В Подмосковье появится завод по производству жизненно важных лекарств

Предприятие разместят в Дубне

На фоне беспрецедентного санкционного давления наша страна оперативно развивает сферу импортозамещения – во всех отраслях экономики рынок старается переориентироваться на внутренние продукты. Так, стало известно, что в ближайшем времени в подмосковной Дубне появится завод по розливу медикаментов в ампулы, флаконы и шприцы.

Организация займется выпуском лекарств для стабилизации давления, терапии артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и других серьезных заболеваний. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", существенная часть медикаментов будет выпускаться в качестве аналогов зарубежных лекарств.

Появление нового завода поможет повысить безопасность наших граждан в сфере здравоохранения и обеспечить их всем необходимым для комфортной жизни.

Источник: Министерство жилищной политики Московской области ✓ Надежный источник
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