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На фоне беспрецедентного санкционного давления наша страна оперативно развивает сферу импортозамещения – во всех отраслях экономики рынок старается переориентироваться на внутренние продукты. Так, стало известно, что в ближайшем времени в подмосковной Дубне появится завод по розливу медикаментов в ампулы, флаконы и шприцы.
Организация займется выпуском лекарств для стабилизации давления, терапии артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и других серьезных заболеваний. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", существенная часть медикаментов будет выпускаться в качестве аналогов зарубежных лекарств.
Появление нового завода поможет повысить безопасность наших граждан в сфере здравоохранения и обеспечить их всем необходимым для комфортной жизни.
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