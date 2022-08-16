Наглые продавцы не захотели утилизировать испорченный товар

Резонансные случай произошел в подмосковном Реутове. Один из местных жителей отправился на мусорную площадку для того, чтобы выбросить отходы, и наткнулся там на последствия недобросовестного поведения местных предпринимателей.



Так, на свалку, предназначенную для сбора бытовых отходов жителей квартала, выкинули целую гору протухшей курятины. Разумеется, аромат от кучи гниющей плоти исходил соответствующий.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", охваченный негодованием россиянин не стал мириться с происходящим и пожаловался, куда следовало. В итоге к ситуации подключилась городская администрация, представители которой пообещали разобраться с недобросовестным бизнесменом, устроившим из придомовой свалки кладбище для протухшего товара.