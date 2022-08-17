Пес раскрыл коварный план хозяина и не дал от себя избавиться – видео

Пес раскрыл коварный план хозяина и не дал от себя избавиться – видео
Фото: www.unsplash.com
Собакен внимательно контролировал действия человека

Домашние питомцы – настоящий источник забавных рассказов и универсальный способ поднять настроение себе и окружающим. Стоит отметить, что четвероногие покоряют сердца людей не только своей милотой и непосредственностью, но и отличными интеллектуальными способностями. Хороший уровень эрудированности продемонстрировал песик, от которого вероломный хозяин решил "избавиться".

Так, владелец взял мохнатого с собой на прогулку. Как обычно, песика пристегнули на поводок и повели по улицам города. Однако в какой-то момент хозяин решил, что может отлично провести время без своего хвостатого товарища. Человек бросил поводок и собирался отправиться по своим делам, однако не тут-то было.

Несмотря на игривое настроение, обилие интересных запахов на улице и отличную погоду, собакен не спускал глаз со своего хозяина. Как только пес заметил вероломное поползновение избавиться от собственной персоны, он тут же пресек хитроумную попытку.

Песик, как ни в чем не бывало, взял брошенный поводок в зубы и настойчиво вручил его обратно в руку хозяина. Тому не оставалось ничего, кроме как смириться с судьбой и продолжить прогулку с сообразительным четвероногим товарищем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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