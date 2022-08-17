На Поклонной горе состоится концерт ко Дню флага России

На Поклонной горе состоится концерт ко Дню флага России
Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK press
Поздравить москвичей придут Александр Ф. Скляр, "Чайф" и "Уматурман" и многие другие известные артисты

22 августа в России отмечают День государственного флага. К этому событию на Поклонной горе в Москве приурочен концерт популярных музыкальных коллективов и исполнителей.

Для москвичей и гостей столицы выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и др. Начало в 17:00.

В московских парках, музеях, библиотеках, кинотеатрах сети "Москино" также подготовили праздничную программу ко Дню флага России.

С 22 августа 1991 года официальным флагом РФ снова стал триколор – полотнище из горизонтальных белой, голубой и красной полос.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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