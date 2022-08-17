Поздравить москвичей придут Александр Ф. Скляр, "Чайф" и "Уматурман" и многие другие известные артисты
22 августа в России отмечают День государственного флага. К
этому событию на Поклонной горе в Москве приурочен концерт популярных музыкальных
коллективов и исполнителей.
Для москвичей и гостей столицы выступят Александр Ф. Скляр,
Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б",
"Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и др. Начало в
17:00.
В московских парках, музеях, библиотеках, кинотеатрах сети "Москино"
также подготовили праздничную программу ко Дню флага России.
С 22 августа 1991 года официальным флагом РФ снова стал триколор – полотнище из горизонтальных белой, голубой и красной полос.