Разницу в отношении котов и собак к нормам приличий показали на видео

Разницу в отношении котов и собак к нормам приличий показали на видео
Фото: www.unsplash.com
Несложно догадаться, кто оказался самым наглым

Люди, испытывающие особую любовь к четвероногим товарищам, обычно не ограничиваются одним любимцем. Коты и собаки – очень разные звери, появление каждого из них в семье приносит что-то новое в течение повседневной жизни. Также такое соседство позволяет сравнить отношение разных животных к тому, как стоит обустраивать собственную жизнь.

Счастливая хозяйка крупного рыжего кота и интеллигентного пса наглядно продемонстрировала, насколько разными являются характеры ее домашних любимцев.

Девушка выложила видеоролики, на которых животные укладываются спать. В первом случае первым на кровати развалился кот. В такой ситуации огромный рыжий пес действует максимально деликатно. Он аккуратно старается разместиться рядом с котом, который занял практически все место для отдыха.

На втором видео продемонстрирована обратная ситуация. Собака первой уложилась спать, а потом к ней решил присоединиться усатый. Стоит отметить, что поведение кота абсолютно беспардонно. Шерстяной товарищ попинал своего соседа лапой, шумно ходил вокруг него, а потом и вовсе улегся прямо на собаке. Необычное поведение зверей заставило интернет-пользователей умилиться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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