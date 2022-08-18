Несложно догадаться, кто оказался самым наглым

Люди, испытывающие особую любовь к четвероногим товарищам, обычно не ограничиваются одним любимцем. Коты и собаки – очень разные звери, появление каждого из них в семье приносит что-то новое в течение повседневной жизни. Также такое соседство позволяет сравнить отношение разных животных к тому, как стоит обустраивать собственную жизнь.



Счастливая хозяйка крупного рыжего кота и интеллигентного пса наглядно продемонстрировала, насколько разными являются характеры ее домашних любимцев.

Девушка выложила видеоролики, на которых животные укладываются спать. В первом случае первым на кровати развалился кот. В такой ситуации огромный рыжий пес действует максимально деликатно. Он аккуратно старается разместиться рядом с котом, который занял практически все место для отдыха.

На втором видео продемонстрирована обратная ситуация. Собака первой уложилась спать, а потом к ней решил присоединиться усатый. Стоит отметить, что поведение кота абсолютно беспардонно. Шерстяной товарищ попинал своего соседа лапой, шумно ходил вокруг него, а потом и вовсе улегся прямо на собаке. Необычное поведение зверей заставило интернет-пользователей умилиться.