Собянин поручил вдвое увеличить группировку сил, направленную для тушения пожаров в Рязанской области

Собянин поручил вдвое увеличить группировку сил, направленную для тушения пожаров в Рязанской области
Фото: АГН Москва
Помимо сил и средств пожарно-спасательного гарнизона столицы, на помощь соседям отправились сводные отряды поливомоечной техники дорожных служб столицы

Москва увеличила группировку сил, направленную в Рязанскую область для тушения природных пожаров. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Собянин, сообщил в четверг, 18 августа, заместитель главы Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"К локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А. Вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды", – рассказал Бирюков.

Таким образом сейчас в Рязанской области на тушении лесных пожаров работают пять вертолетов Московского авиацентра – три Ка-32А, вертолет-разведчик ВК 117С-2, а также крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, который способен сбрасывать сразу до 15 тонн воды.

Кроме этого, в ликвидации возгораний задействован уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Оснащенный плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами, он может подавать воду со скоростью 170 л/сек на расстоянии до 1,2 км.

По данным на утро 18 августа, огнем в Рязанской области охвачено более 180 га. Дым от пожаров уже достиг Москвы. Утром в четверг москвичи ощущали не только запах гари, но и висящую в воздухе дымку. Ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшее время, по прогнозу синоптиков, в регионе будет так же жарко и без осадков.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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