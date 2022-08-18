Жаркие пляски премьера Финляндии в мини-топике попали на видео

Жаркие пляски премьера Финляндии в мини-топике попали на видео
Санна Марин. Фото: IMAGO/Saara Peltola/www.globallookpress.com
Высокопоставленная финка вела себя весьма откровенно

В Финляндии разгорелся очередной скандал. Там в общий доступ попал видеоролик, на котором премьер-министр этой страны Санна Марин устроила эротические танцы на частной вечеринке. Некоторым кажется, что такое поведение недостойно одного из главных политиков страны. Впрочем, сама финка считает, что вела себя приемлемо и имеет право оттягиваться так, как хочет.

На кадрах государственная деятельница, одетая в черный мини-топ и белые брючки, задорно трясет выдающимися частями тела, соблазнительно выгибается, оттопыривает ягодицы и в целом демонстрирует поведение отвязанный молодой женщины. Для простой клубной девушки такие выкрутасы – норма, а вот для премьер-министра, как считают некоторые, подобные танцы не являются подобающим поведением.

Марин же планирует осуществить революцию в понимании государственной службы. Финка заявила, что ничуть не стесняется своего поведения и хочет показать всем, что высокие посты занимают "обычные люди". Мол, у них тоже есть частная жизнь с друзьями, любимыми людьми и безудержным весельем.

Стоит отметить: наибольший резонанс получили заявления о том, что на вечеринке могли употребляться запрещенные вещества. Однако премьер-министр Финляндии уверяет, что предпочитает исключительно прикладываться к бутылке, а наркотики для нее – табу. Будут ли призывать даму к ответу, пока не понятно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Утянут мир в пропасть: в Китае оценили "шахматную партию" США на Украине

Действия Вашингтона вызывают беспокойство у остального мира

В США раскрыли главный страх Украины

Украинцы специально разгоняют риторику о предстоящем контрнаступлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей