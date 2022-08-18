Высокопоставленная финка вела себя весьма откровенно

В Финляндии разгорелся очередной скандал. Там в общий доступ попал видеоролик, на котором премьер-министр этой страны Санна Марин устроила эротические танцы на частной вечеринке. Некоторым кажется, что такое поведение недостойно одного из главных политиков страны. Впрочем, сама финка считает, что вела себя приемлемо и имеет право оттягиваться так, как хочет.



На кадрах государственная деятельница, одетая в черный мини-топ и белые брючки, задорно трясет выдающимися частями тела, соблазнительно выгибается, оттопыривает ягодицы и в целом демонстрирует поведение отвязанный молодой женщины. Для простой клубной девушки такие выкрутасы – норма, а вот для премьер-министра, как считают некоторые, подобные танцы не являются подобающим поведением.

Марин же планирует осуществить революцию в понимании государственной службы. Финка заявила, что ничуть не стесняется своего поведения и хочет показать всем, что высокие посты занимают "обычные люди". Мол, у них тоже есть частная жизнь с друзьями, любимыми людьми и безудержным весельем.

Стоит отметить: наибольший резонанс получили заявления о том, что на вечеринке могли употребляться запрещенные вещества. Однако премьер-министр Финляндии уверяет, что предпочитает исключительно прикладываться к бутылке, а наркотики для нее – табу. Будут ли призывать даму к ответу, пока не понятно.