Власти Москвы присвоили двум доходным домам статус объектов культурного наследия

Город взял под охрану строения, история которых насчитывает более ста лет

Доходные дома на улице Новая Басманная, дом 28, строение 1, и улица Земляной Вал, дом 7 взяты под охрану государства как объекты культурного наследия. Соответствующий статус позволяет вынести запрет на снос здания и обеспечить строению защиту от проведения строительных и иных работ без согласования с городом.

"Доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, его украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, лепные барельефы растительного орнамента. Дом на Земляном Валу построен по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Фасады также украшены пышным лепным декором. Оба здания обладают большой исторической ценностью", – указал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.



У зданий полностью сохранен исторический облик с архитектурой в виде вышного декоративного убранства главного фасада – одна из наиболее заметных изюминок начала прошлого столетия. В эркерах объема 1898 года сохранены монограммы с инициалами первоначального домовладельца – Якова Фокина. Объект – характерный образец доходного строительства конца XIX – начала ХХ столетия.