Власти Москвы присвоили двум доходным домам статус объектов культурного наследия

Власти Москвы присвоили двум доходным домам статус объектов культурного наследия
Фото: АГН Москва
Город взял под охрану строения, история которых насчитывает более ста лет

Доходные дома на улице Новая Басманная, дом 28, строение 1, и улица Земляной Вал, дом 7 взяты под охрану государства как объекты культурного наследия. Соответствующий статус позволяет вынести запрет на снос здания и обеспечить строению защиту от проведения строительных и иных работ без согласования с городом. 

"Доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, его украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, лепные барельефы растительного орнамента. Дом на Земляном Валу построен по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле эклектики. Фасады также украшены пышным лепным декором. Оба здания обладают большой исторической ценностью", – указал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

У зданий полностью сохранен исторический облик с архитектурой в виде вышного декоративного убранства главного фасада – одна из наиболее заметных изюминок начала прошлого столетия. В эркерах объема 1898 года сохранены монограммы с инициалами первоначального домовладельца – Якова Фокина. Объект – характерный образец доходного строительства конца XIX – начала ХХ столетия.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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