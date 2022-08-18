МЧС предупредило жителей Подмосковья о чрезвычайной пожарной опасности

Гражданам следует воздержаться от выездов на природу

В Московской области в период с 19 по 22 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В региональном управлении МЧС сообщили, что прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

При таком уровне существует риск возгорания травы, торфяников и лесов. Гражданам необходимо воздержаться от выездов на природу и соблюдать крайнюю осторожность в обращении с огнем, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В регионе действует штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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