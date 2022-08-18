Обман века: как ЕС зарабатывает на отказе россиянам в выдаче виз

Обман века: как ЕС зарабатывает на отказе россиянам в выдаче виз
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Основано на горьком опыте одной крупной страны

При попытке оформить шенгенскую визу россияне могут столкнуться с так называемой "денежной ловушкой" – такую формулировку используют турецкие медиа, утверждающие, что Европейскй союз нашел способ заработать на отказе гражданам РФ в выдаче виз.

Механизм достаточно простой: туристы обращаются в консульства европейских государств за выдачей виз. Те запрашивают невероятно объемный пакет документов, усложняя процедуру для того, чтобы обнаружить ошибку в документе. 

Для человека ожидание решения тянется месяцами. В итоге ему отвечают отказом. Средства, оплаченныt во время подачи заявки, разумеется, никто не оплачивает.

Такой доход обеспечил дипмиссиям, утверждают турецкие СМИ, за семь лет, считая с 2015 года, свыше 26 млн евро. Граждане Турции платят за получение шенгена до 125 евро, стоимость британской визы доходит до 1105 долларов, американской – до 200.

Такой опыт, считают журналисты, ЕС может использовать при обращениях россиян.

Кстати, Турция в этом году, по данным АТОР, является самой популярной среди россиян страной для отдыха, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

новости партнеров

"Странные" отношения Индии и России вызвали недоумение в США

Экс-рабовладельцам невдомек, почему Нью-Дели уважает Москву

Грозит ли Германии катастрофа зимой из-за дефицита газа

Страна столкнулась с серьезными испытаниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей