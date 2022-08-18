Основано на горьком опыте одной крупной страны

При попытке оформить шенгенскую визу россияне могут столкнуться с так называемой "денежной ловушкой" – такую формулировку используют турецкие медиа, утверждающие, что Европейскй союз нашел способ заработать на отказе гражданам РФ в выдаче виз.

Механизм достаточно простой: туристы обращаются в консульства европейских государств за выдачей виз. Те запрашивают невероятно объемный пакет документов, усложняя процедуру для того, чтобы обнаружить ошибку в документе.

Для человека ожидание решения тянется месяцами. В итоге ему отвечают отказом. Средства, оплаченныt во время подачи заявки, разумеется, никто не оплачивает.

Такой доход обеспечил дипмиссиям, утверждают турецкие СМИ, за семь лет, считая с 2015 года, свыше 26 млн евро. Граждане Турции платят за получение шенгена до 125 евро, стоимость британской визы доходит до 1105 долларов, американской – до 200.

Такой опыт, считают журналисты, ЕС может использовать при обращениях россиян.

Кстати, Турция в этом году, по данным АТОР, является самой популярной среди россиян страной для отдыха, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".