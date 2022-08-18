Часть очагов уже удалось погасить

В Рязанской области бушуют природные пожары из-за сухой грозы. Сейчас пламенем охвачено свыше 180 тысяч гектаров.

На помощь спасателям стянули дополнительные силы из Москвы и Московской области. Дым успел добраться до российской столицы, передает телеканал МИР24.

В самой Рязанской области ввели режим ЧС. Некоторые очаги удалось погасить. Пожар бушует во Владимирской, Нижегородской областях. В Подмосковье введен самый высокий класс пожарной опасности.



