На борьбу с пожарами в Рязанской области стянули силы из соседних регионов

Часть очагов уже удалось погасить

В Рязанской области бушуют природные пожары из-за сухой грозы. Сейчас пламенем охвачено свыше 180 тысяч гектаров.

На помощь спасателям стянули дополнительные силы из Москвы и Московской области. Дым успел добраться до российской столицы, передает телеканал МИР24.

В самой Рязанской области ввели режим ЧС. Некоторые очаги удалось погасить. Пожар бушует во Владимирской, Нижегородской областях. В Подмосковье введен самый высокий класс пожарной опасности.


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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