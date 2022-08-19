Невозмутимые псы-викинги заставили публику покатиться со смеху - видео

Невозмутимые псы-викинги заставили публику покатиться со смеху - видео
Фото: www.unsplash.com
Наряды пушистых произвели фурор в Сети

Как известно, появление в семье домашних питомцев приносит серьезные изменения в привычное течение жизни. Хвостатые постоянно устраивают различные выходки, чем радуют хозяев и всех окружающих. Однако зачастую владельцы четвероногих сами не прочь хорошенько повеселиться. Так, двум очаровательным псам явно повезло с двуногими "родителями", которые обладают отличным чувством юмора.

Хозяева смастерили для своих собак уникальные костюмы. Из подручных материалов, среди которых пачки от хлопьев и другие картонные отходы, владельцы сделали песикам настоящие шлемы средневековых викингов. В таком виде пушистые очаровашки выглядели бесподобно.

Также в глаза бросается то, что сами четвероногие явно поддержали задумку своих хозяев. Собаки с большим удовольствием позируют на камеру – пушистые модели приняли воинственный вид и действительно стали похожи, как минимум, на верных псов бесстрашных викингов.

Оригинальная задумка пришлась по вкусу интернет-пользователям, которые пообещали провести похожие костюмированные вечера и со своими домашними питомцами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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