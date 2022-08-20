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Правительство Москвы принимает необходимые меры для оказания помощи в тушении пожаров в соседних регионах. Власти уже отравили во Владимирскую и Рязанские области три вертолета, два Ил-76 и два Бе-200 МЧС России, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков предупредил, что в течение всего светового дня 20 августа продолжится работа по ликвидации горения вертолетами Московского авиацентра.
"Развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области", – указал он.
В работе также будут задействованы сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб и пожарно-спасательный комплекс "Водолей".
На этом фоне синоптики предупреждают, что в столицу могут перенестись воздушные массы со стороны регионов, в которых зафиксированы пожары. На это повлияют погодные условия и направление ветра. Заммэра отдельно отметил, что в Москве предприняты все необходимые меры для недопущения возгораний на природных территориях.
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