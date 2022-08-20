Москвичей предупредили о возможном возвращении запаха гари из соседних регионов

Москвичей предупредили о возможном возвращении запаха гари из соседних регионов
Фото: АГН "Москва"
Столичные спасатели активно помогают тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

Правительство Москвы принимает необходимые меры для оказания помощи в тушении пожаров в соседних регионах. Власти уже отравили во Владимирскую и Рязанские области три вертолета, два Ил-76 и два Бе-200 МЧС России, говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков предупредил, что в течение всего светового дня 20 августа продолжится работа по ликвидации горения вертолетами Московского авиацентра. 

"Развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области", – указал он.

В работе также будут задействованы сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб и пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

На этом фоне синоптики предупреждают, что в столицу могут перенестись воздушные массы со стороны регионов, в которых зафиксированы пожары. На это повлияют погодные условия и направление ветра. Заммэра отдельно отметил, что в Москве предприняты все необходимые меры для недопущения возгораний на природных территориях. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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