"Ни в сказке сказать, ни пером описать": волшебный мир аудиосказок появился в приложении ЯRUS

"Ни в сказке сказать, ни пером описать": волшебный мир аудиосказок появился в приложении ЯRUS
Karl-Josef Hildenbrand/www.globallookpress.com
Разработчики запустили добрый марафон увлекательных историй для детей

Сказки – это самые увлекательные рассказы, впервые услышанные в раннем детстве. Фольклорные сказания, несомненно, развивают у ребенка фантазию и воображение. А главное, помогают спокойно заснуть. Ребенок, слушая сказку, как будто попадает в параллельный мир, где животные умеют разговаривать, а люди летать, где "скатерть-самобранка" сама приготовит различные блюда, а "туфли-скороходы" доставят молниеносно в любую точку планеты.

Создать эксклюзивный "Сказочный челлендж" можно теперь вместе с командой ЯRUS. Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке приложения ЯRUS первым запустил добрый марафон сказок под хэштэгом #сказкиотблогеров Подписчики личной страницы Дмитрия, услышали, в его авторском прочтении, творческое повествование "Ворона и облака".

"Суть моей инициативы в создании библиотеки аудиосказок для наших самых маленьких пользователей, а наполнение этой библиотеки сделаем всем миром. Когда накопится достаточное количество публикаций, мы соберем все это в раздел ЯRUS.Музыка.", – прокомментировал Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке приложения ЯRUS

Сегодня в "Сказочной Ленте" уже опубликовано большое количество аудиозаписей не только устных народных, но и литературных повествований.  В процессе создания сборника детских сказок на ночь активно принимают участие блогеры соцсети ЯRUS.

Настоятель и священнослужитель, отец Леонид Бартков, совсем недавно открыл для себя социальную сеть ЯRUS, пишет посты, публикует фото и видеоконтент, а теперь еще записал собственное прочтение "Истории про поросенка".  

"На сегодняшний день на человека обрушивается огромный поток информации, и зачастую, этот поток несет негативный характер по отношению к нам. Данная площадка ЯRUS дает возможность внести мне небольшую лепту позитива и положительных эмоций. Поэтому я с удовольствием поучаствовал в творческом и креативном "Сказочном челлендже", – Леонид Бартков, блогер социальной сети ЯRUS

"Бывалая мамочка", Юлия Стригина одновременно с марафоном сказок запустила в своем блоге новую рубрику, где первым стал аудиоконтент со произведением Корнея Чуковского "Краденное солнце".

"Записываю сказки часто своим детям, они очень выручают перед сном, когда нет сил, а дети требуют рассказать или почитать сказки", – Юлия Стригина, блогер социальной сети ЯRUS

Команда ЯRUS предлагает каждому желающему внести свою лепту в создании альбома со сказками для детей, стать соавтором музыкальной коллекции увлекательных историй.

Наполните ЯRUS яркими и добрыми сказками! 

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