Флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России прошел на Поклонной горе

Празднования идут с самого утра

22 августа в российской столице отмечается День флага. В программу входят десятки развлекательных шоу, концертов, показов и интересных экскурсий.

Самые яркие выступления с номерами пройдут на Поклонной горе. Там же все желающие смогут посмотреть на впечатляющие флешмобы, которые проводятся с самого утра.

Уже сейчас на Поклонной горе собираются тысячи россиян, чтобы образовать настоящий живой флаг. Каждый участник флешмоба поднимет над своей головой табличку в цветах российского триколора. Всех участников флешмоба "Россия объединяет" сплачивает чувство гордости за страну и желание сплотиться через эмоциональную составляющую, и, конечно, любовь к Родине.

А к пяти часам вечера ожидается начало праздничного концерта, на котором артисты выйдут поздравить россиян с днем национальной символики.