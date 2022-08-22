Флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России прошел на Поклонной горе

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
22 августа в российской столице отмечается День флага. В программу входят десятки развлекательных шоу, концертов, показов и интересных экскурсий.
Самые яркие выступления с номерами пройдут на Поклонной горе. Там же все желающие смогут посмотреть на впечатляющие флешмобы, которые проводятся с самого утра.
Уже сейчас на Поклонной горе собираются тысячи россиян, чтобы образовать настоящий живой флаг. Каждый участник флешмоба поднимет над своей головой табличку в цветах российского триколора. Всех участников флешмоба "Россия объединяет" сплачивает чувство гордости за страну и желание сплотиться через эмоциональную составляющую, и, конечно, любовь к Родине.
А к пяти часам вечера ожидается начало праздничного концерта, на котором артисты выйдут поздравить россиян с днем национальной символики.
Европу ждет колоссальный раздрай