Московский скоростной диаметр свяжут с федеральной трассой М-12 уже к 2024 году

Длина участка - 14 км

На участке МСД длиной свыше четырнадцати километров появится три путепровода с мостом и тремя пешеходными переходами. Связка Московского скоростного диаметра с федеральной трассой М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань будет построена уже к 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство крупных столичных магистралей тесно увязано с развитием дорожной сети всей страны. Именно поэтому наши хорды и диаметры связаны с крупными действующими и перспективными трассами – уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады", – указал чиновник.

Участок МСД от Лухмановско улицы до М-12 – один из примеров. По столичной магистрали можно выехать на трассу федерального значения без светофоров. Длина дороги – 14 км.

МСД – ключевой проект дорожного строительства Москвы. Дорога объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Первая будет открыта уже в сентябре, южный участок введут в эксплуатацию в 2023 году.